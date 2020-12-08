Общероссийского выходного 31 декабря 2020 года не планируется, но это не мешает региональным властям освобождать от работы на местах. Впрочем, не без нюансов.
Найди свой регион на карте — где в России уже сделали выходным 31 декабря 2020 г.
К 8 декабря последний день года объявили выходным уже в 13 регионах. В Смольном пока планов присоединяться к списку нет, Ленобласть тоже продолжит делать вид, что 31 декабря — нормальный рабочий день. Послабления работникам первыми дали власти Белгородской области. Позднее к ним присоединились Мурманская, Волгоградская, Костромская, Владимирская, Рязанская, Вологодская и Томская области.
Посвятить день предпраздничным хлопотам и нарезке оливье разрешили жителям Крыма и Татарстана. На очереди Орловская область, где в прошлом году день перед Новым годом получили только женщины-чиновницы, а в этом практику собираются распространить и на их коллег-мужчин.
В Архангельской области власти запустили даже голосование по соцсетям — как лучше: работать 26 декабря, в субботу, или 31-го. Объявить, будут ли местные жители встречать бой курантов выспавшимися, обещали по результатам.
Правда, право не выходить на работу 31 декабря в регионах получают только государственные служащие, навязывать своё решение по этому вопросу работодателям-частникам местные власти не могут, так что им только рекомендуют последовать примеру.
Решение отдельных регионов не означает, что некоторые в России получают официальный лишний выходной. Госслужащим нужно будет отработать вместо 31 декабря 26-го.
В прошлом году закрепить подобную практику на федеральном уровне предложила ЛДПР. Представители фракции внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагали переносить выходной на 31 декабря с предшествующей субботы или воскресенья, однако в кабмине инициативу не поддержали. В конце ноября проект отклонили.
Зато в 2021 году день перед новогодней ночью станет общероссийским выходным — соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. 31 декабря 2021-го — это пятница.