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13 регионов России приблизили Новый год на 1 день. Но не Петербург

А стоило бы? Вы, читатели, как считаете?

Фото: Lisa Bunzel с сайта Pixabay

Общероссийского выходного 31 декабря 2020 года не планируется, но это не мешает региональным властям освобождать от работы на местах. Впрочем, не без нюансов.

Найди свой регион на карте — где в России уже сделали выходным 31 декабря 2020 г.

К 8 декабря последний день года объявили выходным уже в 13 регионах. В Смольном пока планов присоединяться к списку нет, Ленобласть тоже продолжит делать вид, что 31 декабря — нормальный рабочий день. Послабления работникам первыми дали власти Белгородской области. Позднее к ним присоединились Мурманская, Волгоградская, Костромская, Владимирская, Рязанская, Вологодская и Томская области.

Посвятить день предпраздничным хлопотам и нарезке оливье разрешили жителям Крыма и Татарстана. На очереди Орловская область, где в прошлом году день перед Новым годом получили только женщины-чиновницы, а в этом практику собираются распространить и на их коллег-мужчин.

В Архангельской области власти запустили даже голосование по соцсетям — как лучше: работать 26 декабря, в субботу, или 31-го. Объявить, будут ли местные жители встречать бой курантов выспавшимися, обещали по результатам.

Фото: «Фонтанка.ру»

Правда, право не выходить на работу 31 декабря в регионах получают только государственные служащие, навязывать своё решение по этому вопросу работодателям-частникам местные власти не могут, так что им только рекомендуют последовать примеру.

Решение отдельных регионов не означает, что некоторые в России получают официальный лишний выходной. Госслужащим нужно будет отработать вместо 31 декабря 26-го.

В прошлом году закрепить подобную практику на федеральном уровне предложила ЛДПР. Представители фракции внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагали переносить выходной на 31 декабря с предшествующей субботы или воскресенья, однако в кабмине инициативу не поддержали. В конце ноября проект отклонили.

Зато в 2021 году день перед новогодней ночью станет общероссийским выходным — соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. 31 декабря 2021-го — это пятница.

Вы собираетесь работать 31 декабря?

FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

13 регионов России приблизили Новый год на 1 день. Но не Петербург

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Фото: Lisa Bunzel с сайта Pixabay
Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Лариса Меркушева
Всегда 31 декабря приходили на работу в праздничном настроении,поздравляли друг друга и к 12 часам закрывались,бежали готовиться к Новому году.Миллионы людей,проехав туда-обратно,увеличат риск заразиться.Кому-то это надо!
Вася ПУПКИН
Чтобы Беглову не сделать 31 выходной, и ковидлы меньше будет.
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