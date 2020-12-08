Общероссийского выходного 31 декабря 2020 года не планируется, но это не мешает региональным властям освобождать от работы на местах. Впрочем, не без нюансов.

Найди свой регион на карте — где в России уже сделали выходным 31 декабря 2020 г.

К 8 декабря последний день года объявили выходным уже в 13 регионах. В Смольном пока планов присоединяться к списку нет, Ленобласть тоже продолжит делать вид, что 31 декабря — нормальный рабочий день. Послабления работникам первыми дали власти Белгородской области. Позднее к ним присоединились Мурманская, Волгоградская, Костромская, Владимирская, Рязанская, Вологодская и Томская области.

