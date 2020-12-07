Александра Лукашенко и его сына Виктора отстранили от участия в Олимпийских играх и других мероприятиях МОК

Представителям Национального олимпийского комитета Белоруссии запретили принимать участие в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры и лишили его финансирования. Среди тех, кото касается этот запрет — президент республики Александр Лукашенко и его сын Виктор, который занимает пост первого вице-президента НОК Белоруссии. Об этом 7 декабря заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Белоруссии не защищает от политической дискриминации, — цитирует Баха ТАСС. — По этой причине МОК принял следующие временные меры. Во-первых, исключить нынешних членов исполкома НОК Белоруссии из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко, как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление НОК Белоруссии. Во-вторых, приостановить финансирование НОК Белоруссии, за исключением выплат, которые касаются подготовки к Олимпийским играм 2020 и 2022 годов».