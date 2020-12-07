Александра Лукашенко и его сына Виктора отстранили от участия в Олимпийских играх и других мероприятиях МОК

Представителям Национального олимпийского комитета Белоруссии запретили принимать участие в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры и лишили его финансирования. Среди тех, кото касается этот запрет — президент республики Александр Лукашенко и его сын Виктор, который занимает пост первого вице-президента НОК Белоруссии. Об этом 7 декабря заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
«МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Белоруссии не защищает от политической дискриминации, — цитирует Баха ТАСС. — По этой причине МОК принял следующие временные меры. Во-первых, исключить нынешних членов исполкома НОК Белоруссии из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко, как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление НОК Белоруссии. Во-вторых, приостановить финансирование НОК Белоруссии, за исключением выплат, которые касаются подготовки к Олимпийским играм 2020 и 2022 годов».
К такому решению МОК пришёл после проверки фактов политической дискриминации белорусских спортсменов. Он попросил международные федерации проследить, что белорусские спортсмены смогут попасть на квалификационные соревнования даже при наличии политических взглядов, которые идут вразрез с теми, что одобряет нынешняя власть в лице Лукашенко.
Более того, НОК Белоруссии теперь не сможет претендовать на проведение мероприятий МОК в республике. Также он лишился финансирования, за исключением выплат на подготовку к Олимпиадам 2020 и 2022 года.