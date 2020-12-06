Петербургский Роспотребнадзор отменил решение федерального о допуске зрителей на матч баскетбольного «Зенита»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» — УНИКС в Санкт-Петербурге, как стало известно «Фонтанке», пройдет без зрителей, вопреки ранее выданному разрешению. Изменения произошли в связи с новой редакцией постановления Смольного «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции».
Ранее губернатор Александр Беглов передал полномочия по проведению матчей с болельщиками в количестве более 50 человек от федерального Роспотребнадзора региональному управлению ведомства по Санкт-Петербургу.
Петербургский Роспотребнадзор изменил решение федерального ведомства и не допустил зрителей на игру баскетбольного «Зенита». Как заявили в клубе, деньги за купленные билеты будут возвращены.
Баскетбольный матч «Зенит» — «УНИКС» (Казань) пройдет 6 декабря. Начало в 18:00.