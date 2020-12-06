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«Фонтанка» показывает световое шоу на Дворцовой

«Фонтанка» показывает 3d-mapping-шоу «Образы Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа». Из-за эпидемиологической ситуации в Петербурге оно проходит в онлайн-формате.

Трансляцию светового шоу «Фонтанка» будет вести каждый час, начиная с 17:00 шестого декабря. Последний показ в 22.00. Захватывающие сюжеты, изображенные на экспонатах Эрмитажа и в его архитектурном убранстве, а также эпизоды реальной истории музея предстают на фасадах здания Главного штаба.

© Фонтанка.Ру

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