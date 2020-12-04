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Ученый: с концерта Басты в Петербурге уехали 1000 инфицированных коронавирусом

Проректор СПбПУ и руководитель рабочей группы, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса, заявил в интервью «Фонтанке» о резком ускорении течения пандемии в Петербурге. Алексей Боровков также оценил влияние на это концертов Басты в Ледовом дворце.

«Инкубационный период не прошёл. Но предположить можем. Например, в Ледовом дворце вместимость составляет около 12000 человек, значит, на двух концертах было дважды по 6000 человек, итого те же 12000 человек. Телевидение очень четко показало картинку, что зрители стояли рядом друг с другом, «локтем к локтю», конечно, не соблюдая социальную дистанцию и без масок. Даже если среди них было около сотни инфицированных — 1%, то, учитывая продолжительность концерта, особенности дыхания в толпе, можно оценить как результат двух концертов — 1000 новых инфицированных, которые поехали в общественном транспорте по домам... Если предположить, что инфицированных было 2 или 3 процента, то, естественно, результаты будут еще хуже... Короче говоря, люди, инфицированные на этих концертах — среди нас … Последствия этих действий мы увидим дней через 10–14», — заявил Боровков 4 декабря в интервью «Фонтанке».

По его словам концерты, кино, работа театров — это «пир во время чумы». И он поддерживает ограничительные меры, направленные на сокращение интенсивности контактов между людьми.

Полную версию интервью Алексея Боровкова об ускорении пандемии в Петербурге читайте в скором времени на «Фонтанке».

На выступлениях Басты в Ледовом дворце зрители вскочили с мест и танцевали без масок. В пятницу Роспотребнадзору удалось доказать в Невском суде, что концерт рэпера прошёл с нарушениями. Площадку закрывать не стали, но оштрафовали на 480 тысяч рублей. Это практически максимальный штраф по вменяемой статье Кодекса об административных правонарушениях.

Сами представители Ледового дворца в ходе заседания заявили, что нарушителями себя не считают. Зрителям выдавались маски, были открыты девять входов, чтобы не было толпы. Во время концерта люди находилась на своих местах. Но при исполнении песни на бис начали приветствовать Басту и в какой-то момент сняли маски. Вину руководство площадки признало частично.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

kigorg
Сколько там метро перевозит за сутки? Половина народу без масок. Концерты отдыхают.
Хороший Плохой
Так, так, значит статистика подскочит на 1000? Или опять на плато будем?
virusanet
/ Последствия этих действий мы увидим дней через 10–14», /

а что ля если нет?
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