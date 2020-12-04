Ученый: с концерта Басты в Петербурге уехали 1000 инфицированных коронавирусом

Проректор СПбПУ и руководитель рабочей группы, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса, заявил в интервью «Фонтанке» о резком ускорении течения пандемии в Петербурге. Алексей Боровков также оценил влияние на это концертов Басты в Ледовом дворце.

«Инкубационный период не прошёл. Но предположить можем. Например, в Ледовом дворце вместимость составляет около 12000 человек, значит, на двух концертах было дважды по 6000 человек, итого те же 12000 человек. Телевидение очень четко показало картинку, что зрители стояли рядом друг с другом, «локтем к локтю», конечно, не соблюдая социальную дистанцию и без масок. Даже если среди них было около сотни инфицированных — 1%, то, учитывая продолжительность концерта, особенности дыхания в толпе, можно оценить как результат двух концертов — 1000 новых инфицированных, которые поехали в общественном транспорте по домам... Если предположить, что инфицированных было 2 или 3 процента, то, естественно, результаты будут еще хуже... Короче говоря, люди, инфицированные на этих концертах — среди нас … Последствия этих действий мы увидим дней через 10–14», — заявил Боровков 4 декабря в интервью «Фонтанке».