«Космонавт» не стали наказывать за толчею на концерте «Бригадного подряда». Баста оказался опаснее

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «Космос», которому вменялось нарушение антикоронавирусных требований. Клуб на Бронницкой улице признали виновным, но за малозначительностью дело прекратили. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.
В суде было установлено, что вечером 28 ноября, во время концерта «Бригадного подряда», сотрудники клуба не смогли обеспечить социальную дистанцию между зрителями. Люди толпились у бара, на входе в зал и в самом зале непосредственно. Роспотребнадзор счёл, что стулья стояли слишком близко, установил, что воздух не обеззараживался, а сотрудников не проверяли на признаки наличия ОРВИ.
Решением суда клуб избежал наказания рублём и теперь может продолжить работу. Впрочем, с 30 декабря по 10 января все концерты будут под запретом. Поводом для введения ограничений как раз послужили нарушения на концерте. Правда, больший гнев вызвал всё же не «Бригадный подряд», а Баста, на выступлении которого в Ледовом дворце зрители вскочили с мест и танцевали без масок.
В пятницу Роспотребнадзору удалось доказать в Невском суде, что концерт рэпера прошёл с нарушениями. Площадку и в этом случае закрывать не стали, но оштрафовали на 480 тысяч рублей. Это практически максимальный штраф по вменяемой статье Административного кодекса.