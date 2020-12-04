«Космонавт» не стали наказывать за толчею на концерте «Бригадного подряда». Баста оказался опаснее

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «Космос», которому вменялось нарушение антикоронавирусных требований. Клуб на Бронницкой улице признали виновным, но за малозначительностью дело прекратили. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В суде было установлено, что вечером 28 ноября, во время концерта «Бригадного подряда», сотрудники клуба не смогли обеспечить социальную дистанцию между зрителями. Люди толпились у бара, на входе в зал и в самом зале непосредственно. Роспотребнадзор счёл, что стулья стояли слишком близко, установил, что воздух не обеззараживался, а сотрудников не проверяли на признаки наличия ОРВИ.