Баста дважды соберет дворец в Петербурге. Слушать рэп будут сидя

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, как и «Би-2», решил не отменять собственное шоу из-за коронавируса. Вакуленко один из немногих стадионных рэперов — именно ему принадлежит рекорд по собранному «Олимпийскому» в 2017 году. Тогда послушать Басту пришли 35 тысяч человек.

Сейчас это событие кажется совершенно нереальным. Нынешний двойной концерт хоть и пройдет в Ледовом дворце, но ни о каком размахе говорить не приходится. Организаторы были вынуждены разделить фанатов на два дня, чтобы вписаться в коронавирусные нормы. Всех, кто хочет спеть «Сансару» и не боится ковида, ждут во дворце 27 и 28 ноября (16+).

У концерта есть хороший повод — недавно Баста выпустил новый альбом под названием «БАСТА 40». Несложно догадаться, что речь о возрасте музыканта — в апреле Вакуленко пошел на пятый десяток.



Релиз получился огромным, что практически непозволительно в век Тик-Тока, — на альбоме 23 композиции, среди которых много фитов, например, с рэперами ATL, Скриптонитом, T-Fest и другими.



Так что на шоу прозвучат как совсем новые песни, так и уже проверенные временем хиты, которые хором будет подхватывать зал. Пусть и сидя. А там, глядишь, можно будет и еще разок «Олимпийский» взять.

