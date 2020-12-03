FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.62р91.31р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

После цитрусов с личинками из Марокко в Петербург привезли 11 тонн перца с насекомыми

Фото: Wikipedia/Frank Peairs/Colorado State University/ Bugwood.org 

Живые имаго насекомых прибыли в Петербург вместе с партией перца из Марокко. Дальше порта их не пустили.

Как рассказали 3 декабря в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора 3 ноября. Овощи направлялись для розничной продажи в Тюмень. Но проверка 11,5 тонн свежего перца в Большом порту Санкт-Петербурга показала, что он заражён — инспекторы нашли насекомых.

Лабораторные исследования показали, что это опасный западный цветочный (калифорнийский) трипс.

«Выпуск зараженной продукции на территорию Российской Федерации запрещен», — добавили в ведомстве.

На прошлой неделе Россельхознадзор оградил петербуржцев от клементинов с личинками.

Фото: Wikipedia/Frank Peairs/Colorado State University/ Bugwood.org 

Западный цветочный трипс, или калифорнийский цветочный трипс (лат. Frankliniella occidentalis), — один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Карантинный объект. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезён во многие страны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний