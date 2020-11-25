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Россельхознадзор спас чей-то Новый год. Пришедшие в Петербург 20 тонн клементинов кишели личинками

Из Марокко в морской пункт Петербурга привезли 20 тонн опасных клементинов. На столы петербуржцев они не попадут.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора 25 ноября, вместе с цитрусами из африканской страны в Россию приехали личинки средиземноморской плодовой мухи. Неприятную начинку во фруктах обнаружил инспектор, а Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория подтвердила, что это Ceratitis capitata (Wied.) — признанный Евразийским экономическим союзом вредитель.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Выпускать в продажу клементины запретили.

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