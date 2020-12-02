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Более 80% петербуржцев лечатся от коронавируса дома. Число активных случаев COVID-19 приближается к половине от всех выявленных с начала пандемии

Около 53 тысяч заболевших коронавирусом петербуржцев проходят лечение на дому, более 10 тысяч — в стационарах. Об этом сообщил 2 декабря губернатор Александр Беглов.

«Амбулаторное лечение в поликлиниках проходят 53 075 человек», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24». В этом же интервью он привёл данные по ковидным пациентам в больницах: «На данный момент в городе имеется 10 901 «коронавирусная» койка, из них свободно более 6%». Это значит, что в стационарах лечатся более 10,2 тыс. петербуржцев, а около 84% — амбулаторно. При этом число активных случаев COVID-19 в Петербурге (63 тыс.) составляет почти половину от общего числа выявленных за всё время пандемии (133 тыс.).

«Жители Петербурга болеют по-разному. Кто-то в лёгкой форме, поэтому обеспечить условия для того, чтобы они лечились дома, — это наша обязанность», — отметил Беглов.

В конце ноября Смольный заявил, что во всех районах города начали выдавать бесплатные лекарства пациентам, которые борются с коронавирусом дома. Однако в целом в городе на данный момент ощущается нехватка некоторых препаратов для лечения COVID-19, признал губернатор.

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Комментарии (5)

Ukumari
Может быть, все-так 80% заболевших лечатся дома, а не 80% петербуржцев... если у нас только 20% не болеющих осталось, значит, когда эти 80% поправятся, то пандемия кончится, почти все будут с иммунитетом...
4u6uc
опять маразм с математикой... 133288-75064-5599=52625
а по его словам в питере болеет 63275
Ну и кто врёт то? мне что то вспомнилась повесть "Мёртвые души"...
Zubada
То есть 20% заболевших занимают все ковидные койки в городе...
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