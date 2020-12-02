Более 80% петербуржцев лечатся от коронавируса дома. Число активных случаев COVID-19 приближается к половине от всех выявленных с начала пандемии

Около 53 тысяч заболевших коронавирусом петербуржцев проходят лечение на дому, более 10 тысяч — в стационарах. Об этом сообщил 2 декабря губернатор Александр Беглов.

«Амбулаторное лечение в поликлиниках проходят 53 075 человек», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24». В этом же интервью он привёл данные по ковидным пациентам в больницах: «На данный момент в городе имеется 10 901 «коронавирусная» койка, из них свободно более 6%». Это значит, что в стационарах лечатся более 10,2 тыс. петербуржцев, а около 84% — амбулаторно. При этом число активных случаев COVID-19 в Петербурге (63 тыс.) составляет почти половину от общего числа выявленных за всё время пандемии (133 тыс.).