По данным «Фонтанки», автомобиль записан на компанию «Янтарный берег». Выручка от торговли рыбой, ракообразными и моллюсками только за прошлый год, по данным СПАРК, превысила миллиард рублей. За рулем белоснежного «немца» этим утром находилась жена генерального директора «Янтарного берега».



В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Светлана Карватюк подтвердила, что машина ее, но выдвинула альтернативную версию. «Во дворе было много машин, и мне нужно было развернуться. Я нашла только это место для того, чтобы заехать задом», — сообщила она, уточнив, что «может быть, немного задержалась на этом месте, пока вводила в навигаторе адрес». Светлана уверила, что остановка длилась не больше пяти минут. А затем прозвучало по-детски непосредственное: «Вы уж не выставляйте меня на доску позора, пожалуйста. Я больше так не буду».



Сердце «Фонтанки» дрогнуло было. Вежливость матери четверых детей подкупала. Супруга рыбного магната пыталась показать, что она не Михаил Боярский, ей на нас не «насрать». Но затем мы поговорили с Игорем. Свидетель маневров BMW объяснил, что Светлана Карватюк лукавит. Женщина не разворачивалась от безысходности, а именно припарковалась. Игорь ждал свою жену, поэтому видел, как водитель выпорхнула из салона и скрылась за дверью «Хеликса». Ее не было 20 минут. «Хотя рядом, в метрах 10-15, были свободные парковочные места», — отметил свидетель. Растерянный ее дерзостью, он даже не успел сделать ей замечание. Вместо этого родилась идея проучить иначе — отправив фото в СМИ.

