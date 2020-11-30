Пираты захватили четырех членов экипажа с танкера в Гвинейском заливе. Среди похищенных есть россиянин

Четверо моряков, включая гражданина России, захвачены пиратами с танкера в Гвинейском заливе. Об этом 30 ноября сообщили дипломаты из посольства РФ в Республике Бенин и Тоголезской Республике.



«В ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика) на танкер было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили 4 членов экипажа, включая гражданина России. Посольство отслеживает развитие ситуации», — говорится в сообщении на сайте.

Моряков похитили с судна для перевозки жидких химических веществ AGISILAOS. Танкер шёл под флагом Маршалловых островов, владельцем является компания с регистрацией в Афинах. Помимо россиянина пираты пленили граждан Румынии и Филиппин. Остальные члены экипажа судна находятся в безопасности.