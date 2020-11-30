В Дни Эрмитажа петербуржцы увидят на Дворцовой 3D-мэппинг-шоу. Вход организуют по новым правилам

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной традиционное шоу ко Дням Эрмитажа на Дворцовой также будет посвящено теме триумфа. «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» стал основой трехмерного мэппинг-спектакля, который покажут на фасаде здания Главного штаба 5 и 6 декабря.

15-минутное видео вбирает в себя сюжеты полотен и скульптур из коллекции Эрмитажа, а также реальные героические эпизоды истории. За 3D-видеографику этого спектакля отвечает французская команда специалистов Cosmo AV.

Вместе с видео прозвучат отрывки из мемуаров героев событий, о которых будет рассказано, фрагменты стихотворений Пушкина, Лермонтова, Гумилева, Ахматовой, Бальмонта, Дудина, Евтушенко, Окуджавы. Музыкальная партитура проекта включает знаменитые произведения разных стилей и эпох.



В этом году правила прохода на Дворцовую площадь будут иными — из-за пандемии пускать будут только по оформленным заранее в интернете бесплатным билетам на конкретные выбранные сеансы (чтобы число зрителей не превышало допустимого с точки зрения безопасности). Приобрести их можно на сайте. Бесплатный билет подразумевает посещение определенного сеанса, вход открывается за 15 минут (на первый сеанс — за полчаса). Сеансы идут с 18.00 до 21.45 и, кроме последнего, который закончится в 22.00, включают по два показа шоу. За 15-минутную паузу между сеансами зрители на площади должны смениться.

