Впечатляющее ДТП попало на камеры видеонаблюдения, установленные у шиномонтажной мастерской в Бобруйске (Белоруссия).
Как сообщает 30 ноября Onliner.by, авария случилась 29 ноября в сложных погодных условиях: шёл снег, на дороге была слякоть. В снежной каше автомобиль на скорости занесло, по иронии судьбы, на повороте к шиномонтажу. Он перевернулся через крышу.
Чудом спасся пешеход, который пробегал мимо. Он пересёк траекторию неуправляемой машины на мгновение раньше: видимо, интуитивно ускорился, а затем схватился за голову — так выглядит второй день рождения.
По предварительной информации, в автомобиле никто серьезно не пострадал. Водитель вышел самостоятельно.