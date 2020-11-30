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Пешеход в Бобруйске убежал от кувыркающейся за ним машины. ДТП у шиномонтажа сняла камера

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Впечатляющее ДТП попало на камеры видеонаблюдения, установленные у шиномонтажной мастерской в Бобруйске (Белоруссия).

Как сообщает 30 ноября Onliner.by, авария случилась 29 ноября в сложных погодных условиях: шёл снег, на дороге была слякоть. В снежной каше автомобиль на скорости занесло, по иронии судьбы, на повороте к шиномонтажу. Он перевернулся через крышу.

Чудом спасся пешеход, который пробегал мимо. Он пересёк траекторию неуправляемой машины на мгновение раньше: видимо, интуитивно ускорился, а затем схватился за голову — так выглядит второй день рождения.

По предварительной информации, в автомобиле никто серьезно не пострадал. Водитель вышел самостоятельно.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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