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В бою Майка Тайсона и Роя Джонса победила дружба. Но Тайсон с этим не согласен

Боксерское шоу.с участием двух легендарных боксеров, Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего, завершилось в Лос-Анджелесе на арене Staples Center в воскресенье, 29 ноября. Судьи зафиксировали ничью.

Судили бой экс-чемпионы мира — Чэд Доусон, Винни Пациенца и Кристи Мартин. Мартин посчитала, что была ничья — 76–76, Доусон отдала победу Тайсону 79–73, а Пациенца — Джонсу — 80–76.

«Я думаю, что победил Джонса, но я согласен и на ничью. Почему? Потому что я развлек публику, публика была счастлива это увидеть», — заявил Тайсон после боя. Джонс сказал, что хотел бы поединок повторить. «Я думал, что у меня есть шесть кубиков пресса, и этого будет достаточно, но, возможно, мне необходимо 12, потому что шесть с этим не справляются», — добавил боксер.

Напомним, что гонорар Майка Тайсона за этот бой составил 10 млн долларов, а Джонса — 3 млн.

Про другие обстоятельства боя, которые заставили ветеранов вернуться на ринг, читайте в материале «Фонтанки».

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