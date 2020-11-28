«Это всё равно, что узнать, кто сильнее — Человек-паук или Бэтмен»

В ночь на 29 ноября в Калифорнии состоится бой двух легенд — Майк Тайсона и Роя Джонса-младшего. Отдел спорта «Фонтанки» с острым ощущением ностальгии рассказывает, почему надо смотреть поединок двух престарелых боксеров.



Кто эти люди

Майк Тайсон — живая легенда. В 90-е годы заработал 700 млн долларов. У него было поместье площадью 15 тысяч квадратных метров, более сотни люксовых автомобилей, три бенгальских тигра (а также дрессировщик в придачу). Все это он потерял к 2003 году из-за чрезмерной расточительности и проблем с законом. Рассказывают, что он запросто дарил машины друзьям и мимолетным девушкам.



Во второе десятилетие 21 века Тайсону удалось поправить свое финансовое положение. Он снимался в клипах, фильмах и участвовал в рекламных акциях ведущих брендов. Главный его бизнес сейчас — ферма по выращиванию каннабиса в Калифорнии. На 2019 год его состояние оценивали в 3 миллиона долларов. Не 700 млн, но жить можно.



Судьба Роя Джонса-младшего была во многом схожей до определенного момента. Великий спортсмен, трижды признавался лучшим боксером вне весовой категории (у Тайсона таких званий всего два). В отличии от Тайсона у Джонса есть медаль олимпийских игр (серебро Сеула-1988). Однако не такой яркий стиль бокса и жизни позволил Рою заработать «сего» около 50 млн долларов. В первую очередь он прославился благодаря своей универсальности: Джонс выигрывал чемпионские пояса в пяти весовых категориях.



Однако 21 век также оказался безжалостен к Джонсу. До 2004-го он проиграл всего однажды. С 2004 по 2011 его били семь раз. Примерно в это же время он стал банкротом и задолжал 3 млн долларов по налогам. Здесь судьба великого боксера делает неожиданный поворот: все чаще его видят в России. Американец сначала катался на собачьих упряжках на Чукотке, потом читал рэп в элитном ресторане на Новом Арбате, а в 2015-м встретился с Владимиром Путиным и получил российский паспорт.



— В России я все еще тот Рой Джонс из 90-х, — высказался на днях Джонс в интервью на американском радио. — Вот настолько там они любят бокс. Куда бы я там ни поехал, я везде — король.

Поговаривают, что столь неожиданная любовь Джонса в России началась с того, что отечественные промоутеры согласились закрыть его долги по налогам в США. Однако российский паспорт не позволил боксеру в полной мере восстановить финансовое благополучие. Во многом из-за этого Джонс так быстро и согласился на предложение Тайсона провести бой.

Сколько боксеры на этом заработают?

При всем уважении к Джонсу, но главная звезда предстоящего боя — «Железный Майк». Он и получит главный куш — 10 млн долларов. Гонорар Джонса — 3 миллиона. Кроме того, боксерам причитается и процент от продаж платных трансляций (pay-per-view). Учитывая ажиотаж вокруг боя, здесь тоже можно будет заработать немало. В США, основном источнике дохода всех боксерских и MMA-шоу, стоимость одной трансляции — 49,99 доллара. В Великобритании — 19,95 фунта стерлингов. Тайсон утверждает, что все заработанное им на этом бою он потратит на благотворительность. Джонс таких заявлений не делал.



Зачем это нужно нам

Во всем этом есть что-то из детских фантазий из разряда: кто сильнее — Супермен или Бэтмен, Терминатор или Робокоп. Майк Тайсон и Рой Джонс — две легенды из тех времен, когда трава была зеленее, а боксеры на ринге рубились, как мясники, а не тянули время, чтобы телевидение успело показать все рекламные ролики.



У них был шанс встретиться раньше. В 2003-м представители Тайсона и Джонса вели переговоры. Контракт уже был почти подписан, но Тайсона в очередной раз арестовали за драку с двумя мужчинами в отеле. Джонс, который, по слухам, тогда и не особо горел желанием выходить против «Железного Майка», не стал ждать и подписал контракт на бой с Антонио Тарвером. Для осознания исторической несправедливости в полной мере просто представьте, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором никогда не состоялся. Теперь же у нас есть шанс вернуться на 17 лет назад и исправить ту ошибку.

Разве они уже не старики?

Да, на двоих боксерам 105 лет. 54-летний Тайсон провел свой последний профессиональный бой в июне 2005-го, досрочно проиграв Кевину Макбрайду: «Железный Майк» отказался выходить на 7-й раунд. 51-летний Джонс выходил на ринг всего два года назад: в феврале 2018-го он победил Скотта Сигмона единогласным решением в 10-раундовом бою.



Здесь преимущество на стороне Джонса, но Майк Тайсон — это Майк Тайсон даже после всего, что с ним произошло. Недавно в социальных сетях выложили ролик, как он работает по лапам. Публика и Рой Джонс остались под впечатлением.



— Он выглядел потрясающее,- комментировал то видео Джонс. — И впрямь очень хорош. Я испытал гордость за него, увидев этот ролик. Обычно люди в 54 года списывают себя со всех счетов. Я помню, когда мне самому исполнилось только 32, все вокруг говорили, что я старый и больше не могу боксировать. Поэтому видя сейчас Майка в такой форме, как он работает на лапах и груше, это просто феноменально.

В свою очередь Тайсон не стал храбриться и выложил всю правду о том ролике.

— После вот этого видео я неделю пролежал в кровати, — признался он. — Всего 30 секунд записи, но после них я неделю провел в постели. Мне было не до смеха, я понял, какое усилие нужно моему телу, чтобы набрать тонус.



Тем не менее букмекеры больше верят в Майка, на победу которого идет коэффициент 1,74 против 2,27 у Роя.

