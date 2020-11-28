«Это всё равно, что узнать, кто сильнее — Человек-паук или Бэтмен»

В ночь на 29 ноября в Калифорнии состоится бой двух легенд — Майк Тайсона и Роя Джонса-младшего. Отдел спорта «Фонтанки» с острым ощущением ностальгии рассказывает, почему надо смотреть поединок двух престарелых боксеров.
Кто эти люди
Майк Тайсон — живая легенда. В 90-е годы заработал 700 млн долларов. У него было поместье площадью 15 тысяч квадратных метров, более сотни люксовых автомобилей, три бенгальских тигра (а также дрессировщик в придачу). Все это он потерял к 2003 году из-за чрезмерной расточительности и проблем с законом. Рассказывают, что он запросто дарил машины друзьям и мимолетным девушкам.
Во второе десятилетие 21 века Тайсону удалось поправить свое финансовое положение. Он снимался в клипах, фильмах и участвовал в рекламных акциях ведущих брендов. Главный его бизнес сейчас — ферма по выращиванию каннабиса в Калифорнии. На 2019 год его состояние оценивали в 3 миллиона долларов. Не 700 млн, но жить можно.
Судьба Роя Джонса-младшего была во многом схожей до определенного момента. Великий спортсмен, трижды признавался лучшим боксером вне весовой категории (у Тайсона таких званий всего два). В отличии от Тайсона у Джонса есть медаль олимпийских игр (серебро Сеула-1988). Однако не такой яркий стиль бокса и жизни позволил Рою заработать «сего» около 50 млн долларов. В первую очередь он прославился благодаря своей универсальности: Джонс выигрывал чемпионские пояса в пяти весовых категориях.
Однако 21 век также оказался безжалостен к Джонсу. До 2004-го он проиграл всего однажды. С 2004 по 2011 его били семь раз. Примерно в это же время он стал банкротом и задолжал 3 млн долларов по налогам. Здесь судьба великого боксера делает неожиданный поворот: все чаще его видят в России. Американец сначала катался на собачьих упряжках на Чукотке, потом читал рэп в элитном ресторане на Новом Арбате, а в 2015-м встретился с Владимиром Путиным и получил российский паспорт.
— В России я все еще тот Рой Джонс из 90-х, — высказался на днях Джонс в интервью на американском радио. — Вот настолько там они любят бокс. Куда бы я там ни поехал, я везде — король.
Поговаривают, что столь неожиданная любовь Джонса в России началась с того, что отечественные промоутеры согласились закрыть его долги по налогам в США. Однако российский паспорт не позволил боксеру в полной мере восстановить финансовое благополучие. Во многом из-за этого Джонс так быстро и согласился на предложение Тайсона провести бой.
Сколько боксеры на этом заработают?
При всем уважении к Джонсу, но главная звезда предстоящего боя — «Железный Майк». Он и получит главный куш — 10 млн долларов. Гонорар Джонса — 3 миллиона. Кроме того, боксерам причитается и процент от продаж платных трансляций (pay-per-view). Учитывая ажиотаж вокруг боя, здесь тоже можно будет заработать немало. В США, основном источнике дохода всех боксерских и MMA-шоу, стоимость одной трансляции — 49,99 доллара. В Великобритании — 19,95 фунта стерлингов. Тайсон утверждает, что все заработанное им на этом бою он потратит на благотворительность. Джонс таких заявлений не делал.
Зачем это нужно нам
Во всем этом есть что-то из детских фантазий из разряда: кто сильнее — Супермен или Бэтмен, Терминатор или Робокоп. Майк Тайсон и Рой Джонс — две легенды из тех времен, когда трава была зеленее, а боксеры на ринге рубились, как мясники, а не тянули время, чтобы телевидение успело показать все рекламные ролики.
У них был шанс встретиться раньше. В 2003-м представители Тайсона и Джонса вели переговоры. Контракт уже был почти подписан, но Тайсона в очередной раз арестовали за драку с двумя мужчинами в отеле. Джонс, который, по слухам, тогда и не особо горел желанием выходить против «Железного Майка», не стал ждать и подписал контракт на бой с Антонио Тарвером. Для осознания исторической несправедливости в полной мере просто представьте, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором никогда не состоялся. Теперь же у нас есть шанс вернуться на 17 лет назад и исправить ту ошибку.
Разве они уже не старики?
Да, на двоих боксерам 105 лет. 54-летний Тайсон провел свой последний профессиональный бой в июне 2005-го, досрочно проиграв Кевину Макбрайду: «Железный Майк» отказался выходить на 7-й раунд. 51-летний Джонс выходил на ринг всего два года назад: в феврале 2018-го он победил Скотта Сигмона единогласным решением в 10-раундовом бою.
Здесь преимущество на стороне Джонса, но Майк Тайсон — это Майк Тайсон даже после всего, что с ним произошло. Недавно в социальных сетях выложили ролик, как он работает по лапам. Публика и Рой Джонс остались под впечатлением.
I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm— Mike Tyson (@MikeTyson) May 1, 2020
— Он выглядел потрясающее,- комментировал то видео Джонс. — И впрямь очень хорош. Я испытал гордость за него, увидев этот ролик. Обычно люди в 54 года списывают себя со всех счетов. Я помню, когда мне самому исполнилось только 32, все вокруг говорили, что я старый и больше не могу боксировать. Поэтому видя сейчас Майка в такой форме, как он работает на лапах и груше, это просто феноменально.
В свою очередь Тайсон не стал храбриться и выложил всю правду о том ролике.
— После вот этого видео я неделю пролежал в кровати, — признался он. — Всего 30 секунд записи, но после них я неделю провел в постели. Мне было не до смеха, я понял, какое усилие нужно моему телу, чтобы набрать тонус.
Тем не менее букмекеры больше верят в Майка, на победу которого идет коэффициент 1,74 против 2,27 у Роя.
В каком формате пройдет бой?
Практически в формате стандартного профессионального боя за несколькими исключениями.
— 8 раундов по 2 минуты;
— 12-унцовые перчатки (у профи приняты 10-унцовые);
— без шлемов;
— остановка боя при сильном рассечении у одного из соперников.
Биться будут за специально изготовленный к этому событию пояс WBC Frontline Battle.
«Любой, кто говорит, что это ненастоящий бой или что там не может быть нокаута, теперь понимает, что все реально. Думаю, люди просто не верили, что они станут свидетелями настоящего боя Майка Тайсона. Но он настолько реален, насколько это возможно. Победитель боя будет. Нокауты разрешены», — заявил продюсер шоу Райан Кавано
Где смотреть в России
В отличии от американцев и британцев в России бой можно будет увидеть в прямом эфире бесплатно. Начало — в 05.30 по московскому времени.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»