В Германии мошенники штрафовали прохожих за несоблюдение карантина. Их задержала полиция

Полиция ФРГ задержала мошенников, которые в Берлине выписывали штрафы за нарушение ограничительных мер.
«Мошенники выдавали себя за государственных служащих и требовали по 1000 евро у прохожих берлинском Мауэрпарке», — сообщает 28 ноября издание Berliner Zeitung.
Полиция Берлина уже арестовала 20-летнего и 25-летнего мошенников после обращения потерпевших. Пока неизвестно, сколько людей злоумышленники «проверили».
Накануне власти Германии продлили коронавирусные ограничения до Рождества. В Берлине уже несколько раз проходили митинги против карантина. С начала пандемии в ФРГ выявили уже 1,04 миллиона заразившихся COVID-19.
В России также были случаи, когда злоумышленники требовали штрафы за нарушение ограничительных мер, вызванных пандемией.