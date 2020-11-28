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В Германии мошенники штрафовали прохожих за несоблюдение карантина. Их задержала полиция

Полиция ФРГ задержала мошенников, которые в Берлине выписывали штрафы за нарушение ограничительных мер.

«Мошенники выдавали себя за государственных служащих и требовали по 1000 евро у прохожих берлинском Мауэрпарке», — сообщает 28 ноября издание Berliner Zeitung.

Полиция Берлина уже арестовала 20-летнего и 25-летнего мошенников после обращения потерпевших. Пока неизвестно, сколько людей злоумышленники «проверили».

Накануне власти Германии продлили коронавирусные ограничения до Рождества. В Берлине уже несколько раз проходили митинги против карантина. С начала пандемии в ФРГ выявили уже 1,04 миллиона заразившихся COVID-19.

В России также были случаи, когда злоумышленники требовали штрафы за нарушение ограничительных мер, вызванных пандемией.

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Комментарии (3)

Matraskin
В Германии нормально, когда приходит человек и собирает деньги за вход в туалет в Макдоналдсе, и народ платит
260741301
А потом выяснилось, что полицаи, что задержали мошенников - сами мошенники и купили форму в ближайшем полицейторге.
Был такой случай в 70-е в той же Германии. Мужика обвиняли, что он продавал липовые дипломы об юридическом образовании.
Так вот, на суде он узнал судью: он тому также в своё время продал такой диплом...
yarg99
Готовый бизнес- план. А форму можно купить в любом магазине
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