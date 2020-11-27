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Петербуржцы передали Беглову и Макарову почти две с половиной тысячи подписей в защиту парка Интернационалистов

Жители Петербурга собрали 2410 подписей против расширения Южного шоссе за счет парка Интернационалистов. Подписи 27 ноября передали в приемные губернатора Александра Беглова, спикера Заксобрания Вячеслава Макарова и главы Фрунзенского района Константина Серова, сообщается в группе защитников парка во «ВКонтакте».

Подписанты обратили внимание руководителей законодательной и исполнительной власти города, что расширение Южного шоссе в предложенном виде сократит парк на 0,9 га и приведет к вырубке более 300 деревьев и кустарников. Кроме того, дорога пройдет прямо под окнами жилых домов.

Также авторы обращения напомнили, что во Фрунзенском районе не соблюден минимальный норматив обеспеченности зелеными насаждениями: вместо 12 кв. м на человека она составляет только 10,36 кв. м.

Отдельно главе Фрунзенского района припомнили летнее интервью, в котором он заявил, что «парк ни в коей мере не пострадает».

Изначально рассматривались несколько вариантов реконструкции Южного шоссе: с четырьмя полосами, с двумя полосами с тротуарами и газоном с одной стороны или с тремя — с тротуарами, газоном и велодорожкой. Однако чиновники остановились на первом варианте, наиболее негативном для парка.

В ноябре градоначальник внес на рассмотрение парламента законопроект о зеленых насаждениях общего пользования. В рамках него Беглов предложил исключить почти гектар из состава парка Интернационалистов.

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