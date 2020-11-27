Двое молодых мужчин попали в больницу после ДТП с грузовиками на трассе М-7 «Волга» под Иваново в Суздальском районе Владимирской области.

Как сообщает областное ГУ МЧС, 27 ноября в 11:27 у поворота на населённый пункт Садовый столкнулись три автомобиля: бензовоз и два грузовика. Два из них вспыхнули. Пострадали два человека.