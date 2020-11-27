Двое молодых мужчин попали в больницу после ДТП с грузовиками на трассе М-7 «Волга» под Иваново в Суздальском районе Владимирской области.
Как сообщает областное ГУ МЧС, 27 ноября в 11:27 у поворота на населённый пункт Садовый столкнулись три автомобиля: бензовоз и два грузовика. Два из них вспыхнули. Пострадали два человека.
На месте работали огнеборцы — 20 человек и шесть единиц техники. «Сотрудники МЧС провели пенную атаку, не допустили распространения огня на бензовоз и ликвидировали пожар на площади 50 кв. м», — отмечается в сообщении.
«Владимирские новости» со ссылкой на областное УМВД уточняют, что это были два МАНа. В результате ДТП госпитализированы водители автомобилей — мужчины 1991 и 2000 и годов рождения.
Движение на участке перекрывали. К часу дня ограничения были сняты.