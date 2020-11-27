Банки разделят компании «по принципу светофора». Центробанк предлагает поправить антиотмывочное законодательство

Банк России рассчитывает подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом 27 ноября сообщает РБК. По данным одного из источников издания, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на соответствующий проект поправок в антиотмывочное законодательство.
Документ необходим для внедрения единой межбанковской платформы Банка России по проверке клиентов ЗСК (KYC, know your client — «знай своего клиента»), которую регулятор планирует запустить в конце 2021 года — начале 2022 года. В будущем она позволит кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний и делить их на три группы с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую.
В красную зону попадут компании и индивидуальные предприниматели с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, в желтую — со средним, а в зеленую — с низким. По оценке ЦБ, сейчас в первой зоне находятся 0,7% клиентов, во второй — 0,3%, а в третьей — 99%.
На основании этого деления банки смогут отказывать «красным» клиентам в проведении операций и даже расторгать с ними договоры обслуживания. При этом отказы по переводам между «зелеными» клиентами и отказы в заключении с ними договора обслуживания не допускаются.
ЦБ рассчитывает на активное участие в этом распределении и отмечает, что его оценки риска клиентов в 95% случаев совпадают с банковскими. Однако участники рынка опасаются ложных оценок, поскольку Центробанк не видит всей информации о клиенте, которая есть у его банка. Пока непонятно, достаточно ли у регулятора ресурсов для анализа такого объема операций и клиентов, но в случае принятия поправок риски бизнеса сильно возрастут.