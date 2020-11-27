Банки разделят компании «по принципу светофора». Центробанк предлагает поправить антиотмывочное законодательство

Документ необходим для внедрения единой межбанковской платформы Банка России по проверке клиентов ЗСК (KYC, know your client — «знай своего клиента»), которую регулятор планирует запустить в конце 2021 года — начале 2022 года. В будущем она позволит кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний и делить их на три группы с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую.

Банк России рассчитывает подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом 27 ноября сообщает РБК . По данным одного из источников издания, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на соответствующий проект поправок в антиотмывочное законодательство.

В красную зону попадут компании и индивидуальные предприниматели с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, в желтую — со средним, а в зеленую — с низким. По оценке ЦБ, сейчас в первой зоне находятся 0,7% клиентов, во второй — 0,3%, а в третьей — 99%.

На основании этого деления банки смогут отказывать «красным» клиентам в проведении операций и даже расторгать с ними договоры обслуживания. При этом отказы по переводам между «зелеными» клиентами и отказы в заключении с ними договора обслуживания не допускаются.

ЦБ рассчитывает на активное участие в этом распределении и отмечает, что его оценки риска клиентов в 95% случаев совпадают с банковскими. Однако участники рынка опасаются ложных оценок, поскольку Центробанк не видит всей информации о клиенте, которая есть у его банка. Пока непонятно, достаточно ли у регулятора ресурсов для анализа такого объема операций и клиентов, но в случае принятия поправок риски бизнеса сильно возрастут.