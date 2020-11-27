Зарплаты российских топ-менеджеров упали из-за пандемии. Больше всего зарабатывают в нефтянке

Пандемия коронавируса повлияла на зарплаты топ-менеджеров российских компаний.

«Коронакризис ударил по доходам руководителей крупнейших компаний — их вознаграждения в среднем упали в 8 из 12 отраслей», — сообщает 27 ноября Forbes.

Руководители предприятий в нефтяной отрасли долгое время были лидерами по зарплатам. В 2020-м расстановка сил не изменилась, однако средний размер вознаграждения менеджера в этой сфере снизился на 15% в сравнении с прошлым годом, до 2,79 миллиона долларов.

Вторую строчку занимают руководители предприятий тяжелой промышленности со средним показателем в 1,87 миллиона долларов. Их вознаграждение за год даже выросло вслед за ценой на металлы.