FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
75.45р90.03р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Зарплаты российских топ-менеджеров упали из-за пандемии. Больше всего зарабатывают в нефтянке

Пандемия коронавируса повлияла на зарплаты топ-менеджеров российских компаний.

«Коронакризис ударил по доходам руководителей крупнейших компаний — их вознаграждения в среднем упали в 8 из 12 отраслей», — сообщает 27 ноября Forbes.

Руководители предприятий в нефтяной отрасли долгое время были лидерами по зарплатам. В 2020-м расстановка сил не изменилась, однако средний размер вознаграждения менеджера в этой сфере снизился на 15% в сравнении с прошлым годом, до 2,79 миллиона долларов.

Вторую строчку занимают руководители предприятий тяжелой промышленности со средним показателем в 1,87 миллиона долларов. Их вознаграждение за год даже выросло вслед за ценой на металлы.

Замыкают тройку руководители телекоммуникационных компаний с 1,31 миллиона долларов.

Самый большой рост зарплат у топ-менеджеров в 2020-м был в транспортных компаниях (8%), что даже выше тяжелой промышленности. Спад заметили руководители в банковской сфере, торговле, строительстве и агрохолдингах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Игорь1974
Нужна срочная помощ от государства, не то вымрут бедняжки.
***_555
Это ж сколько СМСок можно на лечение отправить.
jump
на 40 тысяч пусть поживут , с ипотекой в 20 лет .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний