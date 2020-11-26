Пожар в жилом доме произошёл в Пушкинском районе Петербурга днём 26 ноября. Обошлось без пострадавших, но не без страданий — жители 24-этажной новостройки остались без лифта.

О пожаре на Валдайской улице, 6/2, сообщили в социальных сетях. Белый дым был замечен от общих балконов на верхних этажах. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и области, заявка о возгорании поступила около часа дня.



В одной из парадных горел лифт. Через пятьдесят минут пожарные закончили все работы, кабина площадью три квадратных метра выгорела полностью.

