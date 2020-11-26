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В Шушарах тушили недавно сданную высотку. Успевшим въехать будет непросто

Пожар в жилом доме произошёл в Пушкинском районе Петербурга днём 26 ноября. Обошлось без пострадавших, но не без страданий — жители 24-этажной новостройки остались без лифта.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

О пожаре на Валдайской улице, 6/2, сообщили в социальных сетях. Белый дым был замечен от общих балконов на верхних этажах. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и области, заявка о возгорании поступила около часа дня.

В одной из парадных горел лифт. Через пятьдесят минут пожарные закончили все работы, кабина площадью три квадратных метра выгорела полностью.

В доме 24 этажа, строительство закончено. В профильных группах активно делятся фотографиями интерьеров новых квартир и обсуждают предстоящий ремонт.

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Комментарии (7)

Капитан Очевидность2
"жители 24-этажной новостройки остались без лифта"

Ходить говорят полезно.
К тому же пока до 24-го дойдёшь, будет много времени подумать о смысле жизни, в том числе и о жизни в Шушарах. Или его [смысла] отсутствии.
Иванов Ив Ив
Кабина лифта выгорела полностью -это как? Кабина лифта полностью металлическая, гореть не может. Другое дело, новую кабину строители "обшивают" легкогорючими материалами, чтобы типа не поцарапать. А если еще разлили растворитель... Вопрос, кто будет оплачивать перестановку кабины? Это не гарантийный случай. И жильцам теперь долго-долго ждать.
Эрик Дрейван
2.5 - 3 ляма пускай жильцы готовят или язык на плечо.
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