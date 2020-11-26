На Партизана Германа ночью бросались вещами и жгли «Шевроле». Скандалиста нашли на четвёртом этаже

Вспыливший сосед не дал выспаться жителям девятиэтажки в Красносельском районе Петербурга. Сначала он бомбардировал автомобили вещами, а потом взялся за горючее.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 ноября, терпение жильцов Партизана Германа лопнуло накануне незадолго до четырёх часов ночи. Спать мешал мужчина, живущий в доме 28/2. Он шумел, бросался предметами интерьера в машины, припаркованные под его окном, а потом продолжил дебош на улице так, что не реагировать уже было невозможно.
Звонивший в экстренные службы рассказал, что загорелся автомобиль. Учинивший скандал мужчина разбил стекло «Шевроле» и забросил в салон бутылку с чем-то горючим. Пламя удалось потушить, автомобиль повреждён частично.
Он принадлежит одному из жильцов дома 28/2. Поджигатель живёт чуть выше — на четвёртом этаже. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, задержан 34-летний официально безработный. Два года назад суд назначил ему обязательные работы за нарушение правил дорожного движения, в прошлом — статья о грабеже. «Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества», — уточнили перспективы в полицейском главке.