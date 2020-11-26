Напротив Таврической капеллы «Фольксваген» сбил коляску с ребенком

Женщина переходила дорогу с двумя детьми, один из которых был в коляске, в момент, когда водитель «Фольксвагена» решили не сбавлять скорость перед пешеходным переходом.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 26 ноября, наезд произошел около 8.30 утра на нерегулируемом переходе напротив дома 54 по Шпалерной улице. За рулем «Фольксвагена поло» был 27-летний мужчина. Он, по предварительной информации, был трезв, когда наехал на коляску, в которой был мальчик 6 месяцев, и трехлетнюю девочку, шедшую рядом. Мать, по стечению обстоятельств, не пострадала.
Детей в состоянии средней тяжести увезли в больницу имени Раухфуса. Мать находится в больнице с детьми. Водитель на месте.