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Напротив Таврической капеллы «Фольксваген» сбил коляску с ребенком

Женщина переходила дорогу с двумя детьми, один из которых был в коляске, в момент, когда водитель «Фольксвагена» решили не сбавлять скорость перед пешеходным переходом.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 26 ноября, наезд произошел около 8.30 утра на нерегулируемом переходе напротив дома 54 по Шпалерной улице. За рулем «Фольксвагена поло» был 27-летний мужчина. Он, по предварительной информации, был трезв, когда наехал на коляску, в которой был мальчик 6 месяцев, и трехлетнюю девочку, шедшую рядом. Мать, по стечению обстоятельств, не пострадала.

Детей в состоянии средней тяжести увезли в больницу имени Раухфуса. Мать находится в больнице с детьми. Водитель на месте.

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Комментарии (36)

spb7771250
Посадить. Года на 3 без серьезно пострадавших. Оштрафовать в пользу пострадавших ляма на 3. Права отобрать навсегда.

Если этого не делать - европейский, в общем то, город будет становиться еще большей азиатской провинцией.
264151661
Думаю надо всем аккуратней, каждый день там проезжаю два раза. притормаживать и смотреть - это долг водителей. Руководство города и ГИБДД своим бездействием заливает кровью такие переходы и перекрестки. Их по городу десятки.
Онолитег
Лежачего полицейского там никогда не будет – там княже ездят. А вот светофор с кнопкой и там и на всех подобных переходы очень нужен.
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