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Экологи остановили рост нелегальной свалки на Пискаревском. Разгребать придется собственнику

Специалисты в области природоохранного законодательства вместе с чиновниками и сотрудниками полиции закрыли нелегальную свалку, занявшую больше двух гектаров на Пискаревском проспекте в Петербурге. Насколько она опасна, выяснить только предстоит, а разгребать, скорее всего, придется собственнику.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по природопользованию 25 ноября, незаконный полигон размещался на территории, находящейся в собственности физического лица, который принимал строительные отходы под видом приема боя кирпича и бетона.

Фото: комитет по природопользованию
Фото: комитет по природопользованию
Фото: комитет по природопользованию
Фото: комитет по природопользованию

По предварительным оценкам, его площадь составляет примерно 2,5 гектара, а объем размещенных отходов — более 20 тысяч кубических метров, рассказали в ведомстве.

Насколько он опасен, выяснить только предстоит: пробы для определения класса опасности отходов отправились в лабораторию.

Объясняться с высокими визитерами уже пришлось водителям шести машин, которые возили туда мусор. В отношении них составили протоколы по административной статье «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Спецтехнику, включая экскаватор, у владельцев конфисковали.

«На территории города отсутствуют места, где можно законно размещать отходы. Любая подобная деятельность является незаконной. Так как в данном случае земля находится в собственности, обязанность по ликвидации свалки ляжет не на городской бюджет, а на собственника территории», — напомнили в комитете по природопользованию.

комитет по природопользованию

В аппарате вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова добавили, что он взял ход административного расследования под личный контроль.

Как ранее писала «Фонтанка», в начале этого месяца закончилась история еще одной нелегальной свалки, расположенной в Веселом Поселке. Тот, кто был ответственен за ее появление, заплатит штраф в размере двух миллионов рублей в качестве возмещения ущерба окружающей среде.

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