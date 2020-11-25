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Будто из бани. Посмотрите, как областные автобусы обрабатывают паром

Автобусные парки в Ленинградской области начали обрабатывать холодным и горячим туманом. Это одна из мер профилактики распространения инфекций, в том числе коронавируса.

Как сообщили «Фонтанке» 25 ноября в пресс-службе областного комитета по транспорту, с помощью специальных установок обрабатывают как выпускные площадки, так и сами автобусы. Мелкодисперсная струя проникает в труднодоступные места, что обеспечивает качественную дезинфекцию без вреда для здоровья человека.

Комитет по транспорту Ленинградской области

Помощь в обработке автобусных парков оказывает управление ветеринарии Ленобласти, в распоряжении которого 115 специальных аппаратов и машин. Это генераторы холодного и горячего тумана, дезинфекционные автомобили ДУК, ранцевые опрыскиватели, мотораспылители, дезинфекционные установки, аппараты мойки высокого давления. С 30 марта, за время пандемии, специалисты управления обработали 51,1 тысячи объектов общей площадью более 8,5 миллионов квадратных метров.

Фото: Комитет по транспорту Ленинградской области
Фото: Комитет по транспорту Ленинградской области
Фото: Комитет по транспорту Ленинградской области

«Транспорт — место постоянного контакта людей. Именно поэтому область принимает все меры, чтобы каждая поездка по делам была максимально безопасной. При этом нужно помнить, что сегодня маски и перчатки в автобусах — это обязательство для заботы о собственном здоровье», — подчеркнул глава регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

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Комментарии (3)

kuk-vasyusha
не факт что эта химия полезна для здоровья пассажиров
USSR_forever
очередное "показательное" выступление на 1 раз? метрополитен тоже весной 1 раз мыли, пока с низ проверяющие не слезли... чё-та больше не видно, чтобы сейчас мыли =)))) задолбали эти показужшники - или делайте хорошо и каждый день или не делайте вообще.... взять 191-й автобус, который через весь Невский проходит - на мой взгляд салоны вечно грязные.... про маршрутки я вообще молчу.... а старые трамваи - это вообще место размножения чего только можно....
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