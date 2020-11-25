Автобусные парки в Ленинградской области начали обрабатывать холодным и горячим туманом. Это одна из мер профилактики распространения инфекций, в том числе коронавируса.

Как сообщили «Фонтанке» 25 ноября в пресс-службе областного комитета по транспорту, с помощью специальных установок обрабатывают как выпускные площадки, так и сами автобусы. Мелкодисперсная струя проникает в труднодоступные места, что обеспечивает качественную дезинфекцию без вреда для здоровья человека.