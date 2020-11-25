Автобусные парки в Ленинградской области начали обрабатывать холодным и горячим туманом. Это одна из мер профилактики распространения инфекций, в том числе коронавируса.
Как сообщили «Фонтанке» 25 ноября в пресс-службе областного комитета по транспорту, с помощью специальных установок обрабатывают как выпускные площадки, так и сами автобусы. Мелкодисперсная струя проникает в труднодоступные места, что обеспечивает качественную дезинфекцию без вреда для здоровья человека.
Комитет по транспорту Ленинградской области
Помощь в обработке автобусных парков оказывает управление ветеринарии Ленобласти, в распоряжении которого 115 специальных аппаратов и машин. Это генераторы холодного и горячего тумана, дезинфекционные автомобили ДУК, ранцевые опрыскиватели, мотораспылители, дезинфекционные установки, аппараты мойки высокого давления. С 30 марта, за время пандемии, специалисты управления обработали 51,1 тысячи объектов общей площадью более 8,5 миллионов квадратных метров.
«Транспорт — место постоянного контакта людей. Именно поэтому область принимает все меры, чтобы каждая поездка по делам была максимально безопасной. При этом нужно помнить, что сегодня маски и перчатки в автобусах — это обязательство для заботы о собственном здоровье», — подчеркнул глава регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.