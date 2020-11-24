«Арктике нужна генеральная уборка!» Новый глава Минприроды призвал бизнес помочь разгрести мусор времён СССР

«Арктике нужна генеральная уборка! Думаю, что мы предложим новую программу по генеральной уборке нашего Севера. Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа», — приводит слова министра РБК.

Арктический регион пора привести в порядок и избавить от скопившегося мусора. Привлечь к этому нужно работающий в Заполярье бизнес. Об этом 24 ноября заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.

Проблеме уже несколько десятков лет. Оставшийся в Заполярье со времён СССР металлолом, пустые бочки до сих пор не могут до конца вывезти с побережий и из национальных парков. Так, в национальном парке «Русская Арктика» остаются ещё 10 тыс. бочек, добавил Козлов. Его территорию ежегодно посещает 1 тыс. туристов. Для сравнения: на норвежский Шпицберген за северной природой приезжает в 70 раз больше людей.

Первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков уверен, что бизнес призыв к «генеральной уборке» поддержит.

Также Козлов заявил, что в ближайшее время в Минприроды от РЭО будут представлены предложения, как скоординировать работу с регионами в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, — особенности Севера требуют особого подхода.

Козлов возглавил Минприроды 10 ноября. Ранее он возглавлял Минвостокразвития и Министерство по развитию Дальнего Востока.

