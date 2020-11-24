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«Арктике нужна генеральная уборка!» Новый глава Минприроды призвал бизнес помочь разгрести мусор времён СССР

Арктический регион пора привести в порядок и избавить от скопившегося мусора. Привлечь к этому нужно работающий в Заполярье бизнес. Об этом 24 ноября заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.

«Арктике нужна генеральная уборка! Думаю, что мы предложим новую программу по генеральной уборке нашего Севера. Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа», — приводит слова министра РБК.

Проблеме уже несколько десятков лет. Оставшийся в Заполярье со времён СССР металлолом, пустые бочки до сих пор не могут до конца вывезти с побережий и из национальных парков. Так, в национальном парке «Русская Арктика» остаются ещё 10 тыс. бочек, добавил Козлов. Его территорию ежегодно посещает 1 тыс. туристов. Для сравнения: на норвежский Шпицберген за северной природой приезжает в 70 раз больше людей.

Первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков уверен, что бизнес призыв к «генеральной уборке» поддержит.

Также Козлов заявил, что в ближайшее время в Минприроды от РЭО будут представлены предложения, как скоординировать работу с регионами в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, — особенности Севера требуют особого подхода.

Козлов возглавил Минприроды 10 ноября. Ранее он возглавлял Минвостокразвития и Министерство по развитию Дальнего Востока.

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Комментарии (11)

260551481
Нет проблем !!! Скинемся СМСками всей страной чтобы новый глава возглавил "уборку" вместе со всем министерством, в помощь может привлечь всю Госдуму и Совет Федераций !!! А уж Дошираками обеспечим !
NikolayL
Всё остальное убрано и приведено в порядок. Осталось только Арктику убрать
262783701
Очередная болтовня! И кончится все ничем. Бизнесу в том никакой выгоды не будет. В заповеднике Русская Арктика сотни! тысяч бочек, а не 10 тыс., а по всей Арктике - миллионы! А развитию туризма мешают, прежде всего, пограничники и военные, которые позакрывали все, до чего смогли пока дотянуться. А постепенно закроют все. Туризм там был в 90-е, когда ни тех ни других в Арктике не было.
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