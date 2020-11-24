«Будет приходить каждый год». Роспотребнадзор прогнозирует сезонность коронавируса

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала, что COVID-19 «становится в линейку других сезонных вирусов».
«Он [коронавирус] обретает свою сезонность, становится в линейку других сезонных вирусов», — заявила 24 ноября Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По ее словам, коронавирус, возможно, «будет приходить каждый год». Попова уверена, что COVID-19 будет более активным в холодное время. При этом глава ведомства подчеркнула, что сейчас нельзя прогнозировать уход коронавируса до весны, однако «он, вероятно, будет ослабевать».
Попова констатировала также, что в России сейчас наблюдаются «определенные моменты стабилизации» ситуации с COVID-19. При этом вице-премьер Татьяна Голикова 24 ноября заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется. В Роспотребнадзоре уверены, что пока меры профилактики ослаблять нельзя.
С начала пандемии в России выявили уже 2 114 502 случая COVID-19.