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Печать

«Отвезти на свалку такое дерево неправильно». Беглов спросил у подчиненных про размер главной новогодней елки и поручил сделать из нее поделки

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подчиненным подумать о судьбе главной новогодней елки на Дворцовой площади после того, как она сыграет свою роль в праздничных торжествах.

«Надо не утилизировать ель, а подумать, какие поделки можно сделать. В Москве делают хоккейные клюшки. Я соглашусь с Надеждой Геннадьевной [Тихоновой], что просто отвезти на свалку такое дерево неправильно. Даю поручение, рассмотрите, что можно сделать из этой ели, можно взять московский опыт, он очень хороший», — сказал он в ходе заседания городского правительства 24 ноября (трансляция велась на сайте Смольного).

Также Александр Беглов поинтересовался у главы комитета по печати Владимира Рябовола, какого размера будет главное праздничное дерево. «25 метров», — ответил тот.

Напомним, в этом году главная новогодняя елка на Дворцовой площади будет живой. Ее оформят в ретростиле.

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Комментарии (15)

Эрик Дрейван
Надо обьявить тендер на обработку елодревесины.Предворительно создать худсовет из Пиатровского.Драпеко.Боярского....что лепить.Можно домино с символикой "ЕР" или бюстики членов партии...
Анна Гаврилова
Ндааа. Великий государственный ум думу думает про важнейшую государственную проблему которая стоит в городе наиболее остро.
263937991
Отличный у нас губернатор! В городе бушует эпидемия, врачи "зашиваются" в больницах, а он о ёлках беспокоится!
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