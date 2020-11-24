«Отвезти на свалку такое дерево неправильно». Беглов спросил у подчиненных про размер главной новогодней елки и поручил сделать из нее поделки

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подчиненным подумать о судьбе главной новогодней елки на Дворцовой площади после того, как она сыграет свою роль в праздничных торжествах.



«Надо не утилизировать ель, а подумать, какие поделки можно сделать. В Москве делают хоккейные клюшки. Я соглашусь с Надеждой Геннадьевной [Тихоновой], что просто отвезти на свалку такое дерево неправильно. Даю поручение, рассмотрите, что можно сделать из этой ели, можно взять московский опыт, он очень хороший», — сказал он в ходе заседания городского правительства 24 ноября (трансляция велась на сайте Смольного).

