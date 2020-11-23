В Петербурге в ночь на вторник разведут только один мост

В ночь на 24 ноября в Петербурге разведут только один мост — Троицкий. Об этом сообщили в «Мостотресте».



Переправу разведут по стандартному графику — с 1.20 до 4.50 утра. Остальные мосты останутся сведенными. Напомним, за последнюю неделю «Мостотрест» как минимум дважды отменял разводку переправ из-за непогоды — в последний раз в ночь на 22 ноября. Сегодня ни о шторме, ни о наводнении не предупреждали. Официально последняя разводка переправ запланирована на 30 ноября.

