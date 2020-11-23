В Смольном рассказали, какая сфера промышленности больше всего пострадала от коронавируса. «Не стоит говорить, что ничего плохого не произошло»

Больше всего от коронавирусных ограничений в Петербурге пострадала автомобильная промышленность. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 23 ноября заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, пишет «Петербургский дневник».



«Некоторые производства были остановлены, восстановление идет крайне сложно», - уточнил он. И добавил, что для выхода на докризисный уровень нужно время. О каком именно сроке идет речь, Соловейчик не уточнил.



«Не стоит говорить, что ничего плохого не произошло. Это не так. Та динамика развития промышленности, которая наблюдалась в 2019 году, существенно снизилась. Нам потребуется некоторое время, чтобы выйти на докризисный уровень», – подчеркнул он.

