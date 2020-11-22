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На Невском столкнулись трое, на Ленинском пятеро

Как минимум две массовые аварии произошли вечером 22 ноября в Петербурге.

На Невском проспекте, около Екатерининского сквера, собрались паровозиком три легковых автомобиля. «Все живы-здоровы, у «Ауди» (третья) капут радиатору», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Пять машин, две из которых такси, столкнулись на перекрёстке Кубинской улицы и Ленинского проспекта, информируют в группе. На месте ГИБДД, медиков не видно.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Массовые аварии характерны для гололедицы, с которой петербуржцы в последние дни сталкивались уже не раз. Но сейчас на градуснике крепкий плюс, так что сложной дорожной остановкой эти ДТП не объяснить.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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