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Выезжая по снегу на КАД, водитель снял на видео своё ДТП

На дорогах Петербурга 22 ноября может быть непросто. Ночью выпал снег, возможна гололедица. В соцсетях уже рассказывают о характерных для такой погоды ДТП.

Водитель, выезжая от Ломоносова на КАД, снимал происходящее на телефон и, видимо, врезался в отбойник, сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Напомним, погоду в регионе сегодня определяет атмосферный фронт: ожидаются осадки, при этом довольно тепло.

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Комментарии (4)

dragvs
Нда. Слов нет, водителя бы на пересдачу отправить.
Olen
Ничего удивительного.
Даже руль правильно держать не научился в автошколе, какая ему езда по снегу на переднем приводе. Просто бы ездить правильно научился.
кто-то страшный
Переднепривод это диагноз.
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