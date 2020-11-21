На странице администрации «ВКонтакте» размещён опрос на тему, закрашивать граффити или нет. Хотя среди вариантов ответов есть более и менее серьёзные (например, «Я не любитель лошадей»), на данный момент большинство участников опроса, 89,36%, проголосовали за сохранение рисунков. Опрос висит чуть больше суток, к 21:30 21 ноября в нём приняли участие 818 человек.

Об исчезающих под слоем краски лошадках «Фонтанка» рассказывала накануне. Они время от времени появляются на стенах домов на Васильевском острове, многие жители даже называют их талисманом острова. Коммунальщики их закрашивают, и, по словам наших читателей, из табуна в 20 голов остались только две.

Анонсируя опрос, администрация привела доводы нескольких сторон, в том числе жилищников: «А вот мнение представителей ЖКХ, которые сами, кажется, в глубине души с симпатией относятся к рисунку: «Это обращение на портал «Наш Санкт-Петербург», и оно обязательно к исполнению в строго установленные сроки — закрасить и предоставить фото чистой арки. В настоящий момент никакого подтверждения, что это артобъект, нет. Тот, кто написал жалобу, имеет на это право, он не считает рисунок шедевральным. Сколько людей, столько и мнений».

Эмодзи в виде разбитого сердечка администрация снабдила заключительное высказывание горожан: «Скоро исчезнет маленький кусочек радости. Будем же помнить, друзья, что под слоем краски живёт лошадь!».