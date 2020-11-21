Медик рассказала о «сбивающем с толку» последствии ковида

Врачи продолжают делиться информацией о неожиданных реакциях организма, которые могут быть связаны с коронавирусом.

Как пишет 21 ноября РИА Новости, в новостном обзоре медицинского центра Cedars-Sinai американский дерматолог Охара Айваз рассказала о проблеме некоторых своих пациентов, переболевших COVID-19. Он потеряли волосы, причём далеко не сразу.

«Ко мне приходили пациенты из-за выпадения волос, вызванного стрессом. Они либо очень боялись смерти в начале года, либо переболели COVID-19. Но последствия <…> они увидели именно три месяца спустя. Это сбивает с толку, <…> потому что стрессовая ситуация прошла, а физические проявления происходят только сейчас», — рассказала врач.