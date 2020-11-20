На Тучковом мосту спасатели разговорили юную молчунью и спасли ей жизнь

Жертву осенней хандры пришлось спасать на Тучковом мосту в Петербурге 20 ноября. Юная и меланхоличная, она оказалась разборчивой в собеседниках, которые пытались отговорить её от опрометчивого шага.



Как стало известно «Фонтанке», одинокую фигуру на Тучковом мосту заметили незадолго до четырёх часов вечера. Девушка, как будто настроенная на купание в холодной воде, не оставила прохожих равнодушными, и о её намерениях сообщили в экстренные службы.

На безопасное расстояние от перил её отводили спасатели, но разговорить местную Офелию сразу не вышло: потребовалась помощь психологов МЧС. Немногим позже к ним присоединилась тётя девушки.