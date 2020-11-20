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Ковид-диссидентов из Петербурга задержали в Турции за отказ надеть маски

Полиция Турции задержала в Анталье двух россиян за отказ использовать средства индивидуальной защиты.

«В отделение полиции в аэропорту города Анталья были доставлены два гражданина Российской Федерации, пассажиры рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении за отказ от «ношения масок в общественных местах», — рассказали 20 ноября «Фонтанке» в Генеральном консульстве России в Анталье.

По информации местной полиции, россиянам выписали «предписание об оплате штрафа», однако его сумма не разглашается. После этого петербуржцам разрешили продолжить свой отдых. К российским дипломатам по этому поводу они не обращались.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. По данным российских страховщиков, большинство заражений COVID-19 среди российских туристов приходится на Турцию.

С начала пандемии в стране выявили уже 430 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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Комментарии (16)

261217951
Чего так комментов мало? Упоротые, вы где? Статья про маски.
BobCat2
Вопрос в том, что во многих государствах если ограничения вводят, то следят за их исполнением. Так как понимают для чего вводят. А у нас ограничения вводят чтобы свою чиновничью жо прикрыть. И до результата нет никакого дела. Скорее даже наоборот, результат и не нужен.
Yubilar
Каждый думающий человек должен сделать верные выводы: нечего шляться по басурманным землям. По крайней мере, без меча и поддержки лихой дружины.
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