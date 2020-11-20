Ковид-диссидентов из Петербурга задержали в Турции за отказ надеть маски

Полиция Турции задержала в Анталье двух россиян за отказ использовать средства индивидуальной защиты.

«В отделение полиции в аэропорту города Анталья были доставлены два гражданина Российской Федерации, пассажиры рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении за отказ от «ношения масок в общественных местах», — рассказали 20 ноября «Фонтанке» в Генеральном консульстве России в Анталье.

По информации местной полиции, россиянам выписали «предписание об оплате штрафа», однако его сумма не разглашается. После этого петербуржцам разрешили продолжить свой отдых. К российским дипломатам по этому поводу они не обращались.