Ковид-диссидентов из Петербурга задержали в Турции за отказ надеть маски

Полиция Турции задержала в Анталье двух россиян за отказ использовать средства индивидуальной защиты.
«В отделение полиции в аэропорту города Анталья были доставлены два гражданина Российской Федерации, пассажиры рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении за отказ от «ношения масок в общественных местах», — рассказали 20 ноября «Фонтанке» в Генеральном консульстве России в Анталье.
По информации местной полиции, россиянам выписали «предписание об оплате штрафа», однако его сумма не разглашается. После этого петербуржцам разрешили продолжить свой отдых. К российским дипломатам по этому поводу они не обращались.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. По данным российских страховщиков, большинство заражений COVID-19 среди российских туристов приходится на Турцию.
С начала пандемии в стране выявили уже 430 тысяч случаев заражения коронавирусом.