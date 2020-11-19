Арестован «врио главы всех без исключения должностей». Вместе с товарищами он настаивает, что России нет

Под уголовное дело об экстремизме попали трое советских граждан из Волгоградской области. Они не верят в распад Советского Союза и отказываются жить по российским законам.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, 19 ноября Центральный райсуд заключил под стражу 41-летнего Сергея, 47-летнего Алексея и 51-летнего Александра. Им вменяют организацию и участие в межрегиональном объединении, деятельность которого запрещена на территории России.

Впрочем, участники организации существование Российской Федерации не признают. Они отрицают распад СССР и призывают игнорировать требования органов государственной власти, федеральных законов и иных положений, которые действуют на территории страны.