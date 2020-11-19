Арестован «врио главы всех без исключения должностей». Вместе с товарищами он настаивает, что России нет

Под уголовное дело об экстремизме попали трое советских граждан из Волгоградской области. Они не верят в распад Советского Союза и отказываются жить по российским законам.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, 19 ноября Центральный райсуд заключил под стражу 41-летнего Сергея, 47-летнего Алексея и 51-летнего Александра. Им вменяют организацию и участие в межрегиональном объединении, деятельность которого запрещена на территории России.
Впрочем, участники организации существование Российской Федерации не признают. Они отрицают распад СССР и призывают игнорировать требования органов государственной власти, федеральных законов и иных положений, которые действуют на территории страны.
По версии следствия, верховодит в экстремистской ячейке Сергей. Он отрекомендовался как временно исполняющий обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области, но суд не впечатлил. Вместе с товарищами его отправили в следственный изолятор до 18 января следующего года.
Волгоградцев задержали накануне. «Высота 102» со ссылкой на источник уточняет, что они являются членами запрещенного в 2019 году «Союза Славянских Сил Руси». Адепты «СССР» призывают не платить налоги, штрафы и пошлины в пользу России. В конце прошлого года их жалобы и претензии неоднократно получали в канцелярии аппарата губернатора и сотрудники администрации Волгоградской области.