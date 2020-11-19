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Арестован «врио главы всех без исключения должностей». Вместе с товарищами он настаивает, что России нет

Под уголовное дело об экстремизме попали трое советских граждан из Волгоградской области. Они не верят в распад Советского Союза и отказываются жить по российским законам.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, 19 ноября Центральный райсуд заключил под стражу 41-летнего Сергея, 47-летнего Алексея и 51-летнего Александра. Им вменяют организацию и участие в межрегиональном объединении, деятельность которого запрещена на территории России.

Впрочем, участники организации существование Российской Федерации не признают. Они отрицают распад СССР и призывают игнорировать требования органов государственной власти, федеральных законов и иных положений, которые действуют на территории страны.

По версии следствия, верховодит в экстремистской ячейке Сергей. Он отрекомендовался как временно исполняющий обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области, но суд не впечатлил. Вместе с товарищами его отправили в следственный изолятор до 18 января следующего года.

Волгоградцев задержали накануне. «Высота 102» со ссылкой на источник уточняет, что они являются членами запрещенного в 2019 году «Союза Славянских Сил Руси». Адепты «СССР» призывают не платить налоги, штрафы и пошлины в пользу России. В конце прошлого года их жалобы и претензии неоднократно получали в канцелярии аппарата губернатора и сотрудники администрации Волгоградской области.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Смачно харкнули в рожу совкодрочерам.
Nafanka
Им вменяют организацию и участие в межрегиональном объединении, деятельность которого запрещена на территории России
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И когда успели запретить? ))) Забавно-забавно... Или экстремизЬм усматривается в том чтобы как ТОП чиновник из Правительства СПб и Гриша Слабиков не воровать?! Соглашусь... ))) Ещё какой ИКСтримизЬм! ))) В СССР такого не было... )))
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