Петербуржец месяцами коллекционировал чужие машины. Почти десяток автомобильных краж не лишил его свободы

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 19 ноября, Дмитрия Мельникова признали виновным в серии автомобильных краж (ст. 158 УК) и подделке регистрационных номеров транспортного средства (ст. 326 УК). В марте прошлого года его вместе с сыном поймали на Ford Kuga, который меньше суток до того без ведома владельца уехал с Колтушского шоссе . За это время номера машины уже успели сменить.

Страсть к автомобилям закончилась приговором для 53-летнего жителя Петербурга. Рассчитывая заработать на чужих машинах, он собрал солидный автопарк, попался с фальшивыми номерами и избежал колонии.

Мельникову-старшему вменили девять угонов в Невском районе города и во Всеволожском районе Ленобласти, младший остался в деле свидетелем. Кататься на чужих автомобилях, как установило следствие, петербуржец начал в ноябре 2018 года. Тогда он уехал с проспекта Пятилеток на Ford Kuga за 1,3 млн рублей, позже список похищенного пополнили Hyundai Creta, Kia Rio, Kia JP сeed, Hyundai Tucson, Ford Focus и ещё два Ford Kuga.

Стоимость машин, по оценке потерпевших, варьировалась от 400 тысяч до 1,4 млн рублей. Продать коллекцию угонщик не успел: автомобили нашли после его задержания.

«Мельников вину полностью признал, раскаялся, дал явки с повинной, возместил ущерб, страдает заболеванием, препятствующим отбыванию наказания в виде лишения свободы», — приводят подробности в пресс-службе.

Невский райсуд приговорил его к 4 годам условно с трёхлетним испытательным сроком.