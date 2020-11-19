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Новый порядок выплаты материнских пособий и больничных вводит российское правительство с 2022 года

Правительство решилось избавить работодателей от бумажной волокиты, связанной с оформлением выплат по больничным листам и пособий по материнству. Об этом, как пишет 19 ноября ТАСС, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства, уверил он, уже с 2022 года будут перечисляться людям не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования при предоставлении электронного листка нетрудоспособности.

«Система работает в пилотном режиме и успела хорошо себя зарекомендовать. С 2022 года такую практику распространим на всю страну. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно», — заверил Мишустин.

Нововведения позволят не только снизить бумажный объем работы, но и ускорят процесс получения людьми денег.

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Комментарии (1)

senya
Кто выживет к этому времени , те фирмы и люди и испробуют новый порядок.Я всем желаю быть здоровым ,ибо за деньги здоровья не купишь.
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