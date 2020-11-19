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РЖД объявили, когда ждать вагоны с капсульными местами

Выпуск железнодорожных вагонов с капсульными местами запланирован на 2023 год, сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозеров.

«Сейчас это концепт. Мы планировали, что вагон такого типа мог бы появиться в 2023 году», — цитирует Белозерова 19 ноября РИА Новости.

Гендиректор РЖД назвал такие вагоны «неплацкартными». Точного наименования пока нет. РЖД собираются выбрать название, посоветовавшись с общественностью и проводниками.

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