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Вылечат десны, вылечат и коронавирус. Ученые уверены в эффективности некоторых жидкостей для полоскания рта от COVID-19

Исследователи Университета Кардиффа нашли подтверждение тому, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом 18 ноября пишет РИА «Новости».

О том, что некоторые жидкости, которыми лечат десны, могут убивать коронавирус, первым заявил вирусолог Ричард Стантон. По его словам, свою версию он проверил в лабораторных условиях и теперь намерен вместе с коллегами провести полномасштабное исследование.

В его заявлении, которое цитирует агентство, говорится, что речь идет о доступных всем потребителям жидкостях для полоскания рта и борьбы с заболеванием десен. Стантон проверял их действие на оборудовании, имитирующем полость рта и носа. Для того чтобы действие вируса в слюне снизилось, в них должно содержаться как минимум 0,07% антисептика хлорид цетилпиридиния.

Пока исследование его группы не было опубликовано и не прошло проверку научным сообществом. Все это будет после лабораторных тестов и клинических испытаний. Они запланированы на первую половину 2021 года.

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Комментарии (2)

sench99
Цианистый калий, хлорка, нашатырный спирт поможет от короновируса при полоскании рта..А также уксусная эссенция..Глотать можно..Избавление от короновируса 100%..Не благодарите..P.S. еще нужно скупить 5 пачек туалетной бумаги и 2 пачки гандонов.100% булете здоровы..Гандон желательно натянуть на лицо..(На личико)))
Nat_May
Предполагаю, что любая жидкость, содержащая в себе С2Н5ОН, предотвратит ковид🤪🙈, вопрос в способе применения...
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