Вылечат десны, вылечат и коронавирус. Ученые уверены в эффективности некоторых жидкостей для полоскания рта от COVID-19

Исследователи Университета Кардиффа нашли подтверждение тому, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом 18 ноября пишет РИА «Новости».
О том, что некоторые жидкости, которыми лечат десны, могут убивать коронавирус, первым заявил вирусолог Ричард Стантон. По его словам, свою версию он проверил в лабораторных условиях и теперь намерен вместе с коллегами провести полномасштабное исследование.
В его заявлении, которое цитирует агентство, говорится, что речь идет о доступных всем потребителям жидкостях для полоскания рта и борьбы с заболеванием десен. Стантон проверял их действие на оборудовании, имитирующем полость рта и носа. Для того чтобы действие вируса в слюне снизилось, в них должно содержаться как минимум 0,07% антисептика хлорид цетилпиридиния.
Пока исследование его группы не было опубликовано и не прошло проверку научным сообществом. Все это будет после лабораторных тестов и клинических испытаний. Они запланированы на первую половину 2021 года.