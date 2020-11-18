Вылечат десны, вылечат и коронавирус. Ученые уверены в эффективности некоторых жидкостей для полоскания рта от COVID-19

Исследователи Университета Кардиффа нашли подтверждение тому, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом 18 ноября пишет РИА «Новости».



О том, что некоторые жидкости, которыми лечат десны, могут убивать коронавирус, первым заявил вирусолог Ричард Стантон. По его словам, свою версию он проверил в лабораторных условиях и теперь намерен вместе с коллегами провести полномасштабное исследование.

В его заявлении, которое цитирует агентство, говорится, что речь идет о доступных всем потребителям жидкостях для полоскания рта и борьбы с заболеванием десен. Стантон проверял их действие на оборудовании, имитирующем полость рта и носа. Для того чтобы действие вируса в слюне снизилось, в них должно содержаться как минимум 0,07% антисептика хлорид цетилпиридиния.