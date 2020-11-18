Джип Toyota Land Cruiser протаранил инкассаторский автомобиль в Благовещенске 18 ноября. От удара «Газель» завалилась набок.
Как утверждает РИА Новости, за рулем внедорожника находился сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Вадим Зеленин. На опубликованном видео видно, что инкассаторы пытались повернуть налево с правого ряда, а водитель Toyota Land Cruiser не успел среагировать на маневр. По данным ГИБДД, в аварии пострадал один из пассажиров бронеавтомобиля.
Александр Зеленин занял пост министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области в июне 2018 года, в ноябре 2014 года он уволился с должности начальника управления ГИБДД УМВД по Амурской области.