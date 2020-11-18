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Инкассаторы подставили бронеавтомобиль под удар Toyota Land Cruiser. За рулем был сын министра транспорта Амурской области

Джип Toyota Land Cruiser протаранил инкассаторский автомобиль в Благовещенске 18 ноября. От удара «Газель» завалилась набок.

Как утверждает РИА Новости, за рулем внедорожника находился сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Вадим Зеленин. На опубликованном видео видно, что инкассаторы пытались повернуть налево с правого ряда, а водитель Toyota Land Cruiser не успел среагировать на маневр. По данным ГИБДД, в аварии пострадал один из пассажиров бронеавтомобиля.

Александр Зеленин занял пост министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области в июне 2018 года, в ноябре 2014 года он уволился с должности начальника управления ГИБДД УМВД по Амурской области.

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Комментарии (10)

Xodok1
Риторический вопрос : А зачем Амурской области нужно Министерство Транспорта?
Avs7153
Завидно, вот и беситесь!
Владислав М
Почему я вижу на видео не то, что говорит комментатор, видимо сын министра? Микроавтобус ехал между полос. Джип при всём желании не проехал бы по левой полосе, без выезда на встречку, и влетел в микроавтобус только потому, что не соблюдал безопасную дистанцию и не следил за дорогой.
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