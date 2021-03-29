Инкассаторский микроавтобус и легковой автомобиль не поделили перекресток в Калининском районе Петербурга утром 29 марта. Столкновение, едва не закончившееся переворотом, попало на видеорегистратор очевидца.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла в 7:10 на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Фаворского. Легковой автомобиль LADA врезался в поворачивавший налево из средней полосы инкассаторский микроавтобус Volkswagen. В этом месте Гражданский проспект расширяется перед перекрестком до трех полос: со среднего ряда движение прямо, с левого — прямо и налево.
Произошедшее заснял видеорегистратор очевидца, ожидавшего зеленого сигнала на улице Фаворского. На записи видно, как микроавтобус фирмы «ИНКАХРАН» поворачивает налево из среднего ряда и при этом включает поворотники уже на середине маневра. В этот момент ему в бок прилетает «Лада», движущаяся по левому ряду. От удара «Фольксваген» встает на два правых колеса, едва не опрокидываясь на бок, но все же падает обратно на все четыре.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что пострадавших в аварии не было.