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«Лада» поставила машину инкассаторов на два колеса на перекрестке Гражданского и Фаворского

Легковой автомобиль протаранил машину инкассаторов в Петербурге

Инкассаторский микроавтобус и легковой автомобиль не поделили перекресток в Калининском районе Петербурга утром 29 марта. Столкновение, едва не закончившееся переворотом, попало на видеорегистратор очевидца.

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Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла в 7:10 на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Фаворского. Легковой автомобиль LADA врезался в поворачивавший налево из средней полосы инкассаторский микроавтобус Volkswagen. В этом месте Гражданский проспект расширяется перед перекрестком до трех полос: со среднего ряда движение прямо, с левого — прямо и налево.

Произошедшее заснял видеорегистратор очевидца, ожидавшего зеленого сигнала на улице Фаворского. На записи видно, как микроавтобус фирмы «ИНКАХРАН» поворачивает налево из среднего ряда и при этом включает поворотники уже на середине маневра. В этот момент ему в бок прилетает «Лада», движущаяся по левому ряду. От удара «Фольксваген» встает на два правых колеса, едва не опрокидываясь на бок, но все же падает обратно на все четыре.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что пострадавших в аварии не было.

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Комментарии (4)

265046383
эх, маленькая скорость была.... могло бы такое видео эффектное получиться - сальто броневика, разбросанные купюры в процессе полёта... =))))))
AlBerkut
ТАЗику перебежал дорогу кошелёк...
Это какая примета, хорошая? 😂😂😂
Всё живы-здоровы, можно и поюморить 😉
***_555
Инкассаторы - самые отмороженные на дороге. Потом - ОВОшники, маршрутки.
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