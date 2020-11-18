«Нюх потерял». Виталий Милонов заявил, что у него коронавирус

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заразился коронавирусом. Об этом 18 ноября он заявил «Фонтанке».



«Чувствую себя нормально, но нюх потерял», — сказал он в разговоре с корреспондентом издания, добавив, что из симптомов у него также температура, а еще «кости ломит».

По его словам, после того, как был диагностирован коронавирус, он самоизолировался. Однако парламентарий планирует продолжить работу дистанционно. Никто из членов его семьи не заболел COVID-19.

Как сообщалось ранее, коронавирус не обходит мимо Государственную думу РФ. Им переболели или болеют сейчас около четверти депутатов.