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«Нюх потерял». Виталий Милонов заявил, что у него коронавирус

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заразился коронавирусом. Об этом 18 ноября он заявил «Фонтанке».

«Чувствую себя нормально, но нюх потерял», — сказал он в разговоре с корреспондентом издания, добавив, что из симптомов у него также температура, а еще «кости ломит».

По его словам, после того, как был диагностирован коронавирус, он самоизолировался. Однако парламентарий планирует продолжить работу дистанционно. Никто из членов его семьи не заболел COVID-19.

Как сообщалось ранее, коронавирус не обходит мимо Государственную думу РФ. Им переболели или болеют сейчас около четверти депутатов.

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Комментарии (8)

Wuhan Proletarian
Без нюха в ГД делать нечего - главная обязанность депутатов это нос по ветру держать.
doorbal_
Писали что когнитивные способности снижаются после Ковида. Но герой статьи наверняка этого не заметит.
Вася Пупкинд
Как же он теперь будет голубых выявлять?
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