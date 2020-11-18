Петербургский врач стал фигурантом уголовного дела посмертно

69-летний петербуржец стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия после того, как скончался. Поводом стали найденные в его квартире «Маузер», «Тульский Токарев» ружьё ИЖ-12 и около сотни патронов.



Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, дело по 222-й статье УК РФ было возбуждено накануне на основании баллистической экспертизы. Находки же были сделаны двумя неделями ранее, когда в Петербург приехала гражданка Австрии для того, чтобы похоронить отца, умершего в двадцатых числах октября. Убираясь в квартире на Шуваловском, где он проживал в последнее время, она наткнулась на пистолеты и гладкоствольное ружьё, после чего, как того требует закон, обратилась в полицию. Так покойный стал фигурантом. Это обычная практика. В дальнейшем дело прекратят в связи со смертью подозреваемого.

