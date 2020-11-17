Состояние Илона Маска выросло почти на $ 10 млрд за несколько минут из-за скорого включения Tesla в индекс S&P 500

Состояние американского миллиардера Илона Маска выросло на $ 9,8 млрд примерно через полчаса после открытия торгов в США (17:30 по мск). Это во вторник, 17 ноября, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в режиме реального времени.



По данным на 19:55 по мск, состояние Маска выросло на $ 5,8 млрд (+6,42%), достигнув 96,5 млрд. Часом ранее рост составлял $ 9,8 млрд.

Состояние основателя автопроизводителя Tesla и аэрокосмической компании SpaceX сильно выросло на старте торгов после того, как вчера стало известно, что акции Tesla в декабре будут включены в индекс S&P 500, объединяющий более 500 ценных бумаг крупнейших компаний, торгующихся на фондовых биржах США. Оператор индекса S&P Dow Jones Indices сообщил эту новость после закрытия торгов.