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ДТП у Мариинской больницы попало на видео. Летящая «Шкода» уценила несколько машин

Авария, случившаяся у дома № 55 по Литейному проспекту вечером 16 ноября, попала в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как «Шкода» впечатывается в бок встречному «Хёндэ» и выезжает на чужую полосу.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 21:30 автомобиль «Шкода Рапид» совершил столкновение с «Солярисом». В результате столкновения первая машина выехала на встречку и совершила столкновение с «Фольксвагеном Джета» с последующим наездом на припаркованный «Хёндэ Лантра». В результате пострадала женщина. В состоянии средней тяжести её отправили на амбулаторное лечение.

«Фонтанка» писала о последствиях массового ДТП. По словам очевидцев, пострадавшая женщина вылетела из окна такси.

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Комментарии (1)

USSR_forever
а куда он летел? на собственные похороны? вечно так торопятся, как в последний путь опаздывают.... у нас даже скорые с пожарными так не мчатся =)
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