Водителю, устроившему массовое ДТП с такси на Литейном, вынесли приговор. Пострадавшую пассажирку не спасли

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор водителю «Шкоды», который устроил ДТП с пятью машинами в центре города осенью 2020 года. После аварии в больницу доставили пассажирку одной из машин, но ее травмы оказались слишком тяжелыми.

ДТП произошло 16 ноября прошлого года около 21:30 на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского. Как сообщает 13 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, управляя исправной Skoda Rapid, следовал по Литейному от улицы Белинского в сторону Невского проспекта на скорости порядка 108 км/ч. На перекресток с Жуковского он вылетел на желтый свет, не снижая скорости, и столкнулся с попутным Hyundai Solaris, который завершал проезд перекрестка, поворачивая налево.