На зависть Шекспиру. Чтобы юноша не спрыгнул с 10-го этажа, полиция Петербурга вынуждена искать взрослую Юлю
Любовная драма взбудоражила полицию и жителей Пушкинского района Петербурга днем 15 ноября. Молодой поклонник, чтобы отыскать возлюбленную и обратить ее внимание на себя, решился на отчаянный шаг, который рискует обернуться летальным исходом.
Как стало известно «Фонтанке», в начале третьего часа дня в пушкинскую полицию поступило сообщение, что на десятом этаже высотки по Первомайской улице в Шушарах неизвестный балуется, свисая с балкона.
Полицейские, прибыв на место, выяснили, что молодой мужчина действительно находится на балконе общего пользования, расположенного на указанном этаже, и требует связаться с 32-летней Юлей, которая проживает в этом доме. Чтобы ускорить ее поиски, он даже предоставил телефонные номера, но дама сердца оказалась недоступна.
Это требование прозвучало уже тогда, когда в пути была психиатрическая служба. Возлюбленную отчаянного поклонника ищет полиция.