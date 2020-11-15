Любовная драма взбудоражила полицию и жителей Пушкинского района Петербурга днем 15 ноября. Молодой поклонник, чтобы отыскать возлюбленную и обратить ее внимание на себя, решился на отчаянный шаг, который рискует обернуться летальным исходом.



Как стало известно «Фонтанке», в начале третьего часа дня в пушкинскую полицию поступило сообщение, что на десятом этаже высотки по Первомайской улице в Шушарах неизвестный балуется, свисая с балкона.