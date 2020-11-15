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15.11.2020 15:43
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На зависть Шекспиру. Чтобы юноша не спрыгнул с 10-го этажа, полиция Петербурга вынуждена искать взрослую Юлю

Любовная драма взбудоражила полицию и жителей Пушкинского района Петербурга днем 15 ноября. Молодой поклонник, чтобы отыскать возлюбленную и обратить ее внимание на себя, решился на отчаянный шаг, который рискует обернуться летальным исходом.

Как стало известно «Фонтанке», в начале третьего часа дня в пушкинскую полицию поступило сообщение, что на десятом этаже высотки по Первомайской улице в Шушарах неизвестный балуется, свисая с балкона.

Полицейские, прибыв на место, выяснили, что молодой мужчина действительно находится на балконе общего пользования, расположенного на указанном этаже, и требует связаться с 32-летней Юлей, которая проживает в этом доме. Чтобы ускорить ее поиски, он даже предоставил телефонные номера, но дама сердца оказалась недоступна.

Это требование прозвучало уже тогда, когда в пути была психиатрическая служба. Возлюбленную отчаянного поклонника ищет полиция.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (6)

OldObyvatel
...и страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой.©
Завидуйте, бабы, такой любви! Не каждой выпадает такое, но хочется многим.
Nafanka
Эдак, если каженный обиженный будет напрягать полицию искать своих Дульсиней и при этом шантажировать прыжками... так никакой полиции не напасёшься... ))) А вы всё: "Куда так раздувают штаты силовиков?!"-- А вот - КУДА! Дурак! надо было говорить, что "в его смерти прошу винить Юлю и РФ", так бы быстрее Юлю отыскали... )))
260747951
Юле лучше не отсвечивать. С этого неврастеника-Ромео станется бегать за ней с ножиком, чтоб не досталась никому. А все вокруг будут ахать "вот это любовь!"
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